Сражённый коронавирусом Борис Джонсон снова начал ходить

Состояние госпитализированного с коронавирусом британского премьер-министра Бориса Джонсона начало улучшаться. Политик снова начал ходить.
Премьер-министру назначили восстановительные процедуры: Джонсон начал самостоятельно передвигаться по палате между периодами отдыха, отметили в канцелярии правительства.
Он говорил с врачами и поблагодарил их за высококлассную помощь, которая была ему оказана. Его мысли со всеми, кто пострадал от этой ужасной болезни, — цитирует ТАСС заявление британских властей.
Как писал NEWS.ru, премьер-министра госпитализировали 5 апреля после нескольких дней удалённой работы с подтверждённым коронавирусом, до четверга британский лидер оставался в реанимации.
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