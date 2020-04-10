Сражённый коронавирусом Борис Джонсон снова начал ходить

https://static.news.ru/photo/bf11acde-7b46-11ea-ade4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состояние госпитализированного с коронавирусом британского премьер-министра Бориса Джонсона начало улучшаться. Политик снова начал ходить.

Премьер-министру назначили восстановительные процедуры: Джонсон начал самостоятельно передвигаться по палате между периодами отдыха, отметили в канцелярии правительства.

Он говорил с врачами и поблагодарил их за высококлассную помощь, которая была ему оказана. Его мысли со всеми, кто пострадал от этой ужасной болезни, — цитирует ТАСС заявление британских властей.

Как писал NEWS.ru, премьер-министра госпитализировали 5 апреля после нескольких дней удалённой работы с подтверждённым коронавирусом, до четверга британский лидер оставался в реанимации.