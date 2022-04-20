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«Аэрофлот» может досрочно выкупить из лизинга восемь самолётов Airbus A330

18:50, 20 апреля 2022
«Аэрофлот» может досрочно выкупить из лизинга восемь самолётов Airbus A330 Фото: aircraft.airbus.com
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Авиакомпания «Аэрофлот» может досрочно выкупить из лизинга восемь самолётов Airbus A330, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу перевозчика. Отмечается, что соответствующий вопрос будет рассмотрен советом директоров 25 апреля.

Совет директоров «Аэрофлота» 25 апреля планирует обсудить реализацию права досрочного выкупа восьми Airbus A330-300 по сделкам финансовой аренды,сообщила пресс-служба.

Ранее в Росавиации заявили, что санкции ЕС, предусматривающие включение 21 российской авиакомпании в чёрный список, не отразятся на безопасности авиаперевозок. В ведомстве также подчеркнули, что введение запрета на проведение техобслуживания самолётов российских авиаперевозчиков — безосновательное решение. Таким образом, в ЕС проводят «политику дискриминации», нарушая положения международного авиационного права.

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