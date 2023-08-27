Адвокату Астахову запретили проехать в Грузию Адвокату Павлу Астахову запретили транзит в Турцию через Грузию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский адвокат Павел Астахов получил запрет от грузинских пограничников на транзит через страну в Турцию, заявил юрист в комментарии ТАСС. Астахов направлялся в Турцию для работы над новым документальным фильмом. По его словам, инцидент произошел в минувшую пятницу, 25 августа, на пути съемочной группы из Армении к очередному месту съемок. Адвокат назвал случившееся «провокацией» и «произволом».

На грузинской границе пограничники <...>, продержав нас почти семь часов, отобрав документы и досмотрев все личные вещи, пытались нас убедить подписать протокол на грузинском и английском, а в итоге вообще отказали нам с режиссером фильма в транзите, — рассказал Астахов.

Он также подчеркнул, что грузинская сторона не предоставила им переводчика. Для того чтобы прибыть к месту съемок, Астахову пришлось вернуться в Армению, а затем добираться через Стамбул.

Ранее глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что в случае введения запрета на въезд российских туристов Грузия будет ежегодно терять около $1 млрд. Согласно утверждениям политика, если не пускать россиян в Грузию, до 30 тысяч граждан страны рискуют лишиться работы.