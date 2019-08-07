Адвоката экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Сергея Слесарева не пускают в резиденцию бывшего главы государства. Силовики дежурят на КПП и никого не пускают, рассказал правозащитник.
Меня остановили на КПП. Я не могу дальше пройти, — заявил юрист.
Слесарев подчеркнул, что у него нет никакой информации о местонахождении экс-главы государства.
По последним данным, вокруг дома Атамбаева дежурят правоохранительные органы. Очевидцы сообщают в соцсетях о стрельбе. Кроме того, за ситуацией следят военные на вертолёте.
Ранее силовики задержали и увезли в неизвестном направлении Атамбаева. Как сообщили спецслужбы Киргизии, в ходе операции по задержанию Атамбаева боевое оружие не применялось, спецназ стрелял только резиновыми пулями, писал News.ru.