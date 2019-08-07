https://static.news.ru/photo/be89a640-b92c-11e9-8050-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Адвоката экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Сергея Слесарева не пускают в резиденцию бывшего главы государства. Силовики дежурят на КПП и никого не пускают, рассказал правозащитник.

Меня остановили на КПП. Я не могу дальше пройти, — заявил юрист.

Слесарев подчеркнул, что у него нет никакой информации о местонахождении экс-главы государства.

По последним данным, вокруг дома Атамбаева дежурят правоохранительные органы. Очевидцы сообщают в соцсетях о стрельбе. Кроме того, за ситуацией следят военные на вертолёте.

Ранее силовики задержали и увезли в неизвестном направлении Атамбаева. Как сообщили спецслужбы Киргизии, в ходе операции по задержанию Атамбаева боевое оружие не применялось, спецназ стрелял только резиновыми пулями, писал News.ru.