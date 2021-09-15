Адвокат задержанного в Чехии россиянина назвал дело политическим

Дело задержанного в Чехии россиянина Александра Франчетти является политическим, а не уголовным, считает его адвокат Ян Шварц. От подробного комментария он отказался, однако выразил надежду, что суд не выдаст его подзащитного Украине. Юрист уже подал протест в Верховный суд на заключение Франчетти под стражу, передаёт РИА Новости.

Единственное, что могу сказать, — что считаю это дело политическим, но ни в коем случае не уголовным, — сказал Шварц.

Адвокат подтвердил, что в курсе содержания обвинений, которые выдвинуты в адрес Франчетти в ордере Украины о его задержании и экстрадиции. Шварц надеется, что их не хватит для выдачи россиянина.

Франчетти был задержан 12 сентября в аэропорту Праги по ордеру, выданному Украиной. Эта операция была проведена в результате согласованных действий украинских и чешских стражей порядка. Россиянина обвиняют в участии в «российской оккупации Крыма». Франчетти отвергает обвинения, выдвинутые против него украинскими властями.

Позднее Украина запросила выдачу задержанного. Накануне представитель пражской прокуратуры Алеш Цимбал заявил, что вопрос о выдаче Франчетти будет решать по предложению прокурора горсуд в Праге. Однако сначала должно состояться предварительное расследование, цель которого — выяснить, не препятствуют ли возможной выдаче некоторые факты, отметил он.

14 сентября городской суд в Праге решил предварительно заключить под стражу Александра Франчетти.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что посольство России в Чехии оказывает всю необходимую помощь, включая юридическую, задержанному россиянину.