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Адвокат Анатолий Кучерена обратился в ЕСПЧ с требованием обеспечить безопасность Владимира Цемаха, подозреваемого по делу о катастрофе малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году. По словам юриста, его подзащитный находится в постоянной опасности, поэтому все необходимые меры по его защите должны быть введены незамедлительно.

Я подал в Страсбургский суд заявление об обеспечительных мерах. Мы ждём результатов рассмотрения этого заявления. Речь идёт о том, чтобы запретить Нидерландам и Украине совершать какие-либо противоправные действия, направленные на его задержание или похищение, — цитирует его ТАСС.

Кучерена добавил, что предыдущие действие против Цемаха «были устрашающими, шокирующими для него и психотравмирующими». Он напомнил об обстоятельствах похищения его подзащитного, содержания в СИЗО в Киеве, а также применения к нему в камере психотропных препаратов.

Владимир Цемах воевал на стороне представителей непризнаной ДНР в вооружённом конфликте на востоке Украины. В июле 2014 года он был командиром роты ПВО, базировавшейся в районе населённого пункта Снежное. В Нидерландах и на Украине мужчину считают ответственным за гибель рейса MH17.

В июне 2019 года украинские силовики выкрали Цемаха из его квартиры в Снежном и доставили в Киев. 7 сентября мужчина был отправлен в Россию в рамках обмена задержанными лицами.

Ранее News.ru писал, что голландские власти обратились к Российской Федерации и попросили сотрудничать в расследовании крушения Boeing 777, произошедшего в Донбассе в 2014 году.