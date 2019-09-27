https://static.news.ru/photo/c4b3b144-e1b5-11e9-bc82-fa163e074e61_660.jpg Рудольф Джулиани Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани решил отказаться от участия в Международном форуме партнёрства в Ереване, приуроченном к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС, из-за критики в американских СМИ.

По словам правозащитника, изначально он хотел посетить мероприятие, однако его заставила передумать публикация об этом в The Washington Post, где приводились критические заявления экс-представителей администрации страны и подчёркивалось то, что форум посетят президент РФ Владимир Путин и другие российские высокопоставленные лица.

В материале утверждалось, что решение Джулиани приехать на конференцию «привело в изумление экспертов в области национальной безопасности».

После адвокат отменил свою поездку, подчеркнув, что не знал, «что там будет Путин», передаёт The Washington Post .

Ранее News.ru, писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг заявления о причастности Москвы к скандалу из-за звонка президента Соединённых Штатов Дональда Трампа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.