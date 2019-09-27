Рудольф Джулиани Рудольф Джулиани Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани решил отказаться от участия в Международном форуме партнёрства в Ереване, приуроченном к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС, из-за критики в американских СМИ.

По словам правозащитника, изначально он хотел посетить мероприятие, однако его заставила передумать публикация об этом в The Washington Post, где приводились критические заявления экс-представителей администрации страны и подчёркивалось то, что форум посетят президент РФ Владимир Путин и другие российские высокопоставленные лица.

В материале утверждалось, что решение Джулиани приехать на конференцию «привело в изумление экспертов в области национальной безопасности».

После адвокат отменил свою поездку, подчеркнув, что не знал, «что там будет Путин», передаёт The Washington Post.

Ранее News.ru, писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг заявления о причастности Москвы к скандалу из-за звонка президента Соединённых Штатов Дональда Трампа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

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