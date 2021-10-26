Адвокат рассказал о состоянии задержанных в Турции российских туристов

Адвокат задержанных в турецкой Анталье туристов из РФ Константин Ерохин рассказал NEWS.ru об их состоянии. Юрист отметил, что соотечественники пока не жаловались на условия содержания под стражей и чувствует себя хорошо, однако одной россиянке из числа подозреваемых тяжелее, так как она содержится отдельно от остальных — в помещении для женщин.

На данный момент принимаются меры по изменению меры пресечения — отпустить задержанных под домашний арест или под подписку о невыезде, чтобы их выпустили из мест принудительного содержания на свободное проживание в квартиру или возврат в Россию, — заявил Ерохин.

Собеседник подчеркнул, что 25 октября задержанных россиян посетили несколько адвокатов. Также представители туристов сотрудничают с правозащитниками.

С нами сотрудники консульства и посольства не связывались до сих пор, хотя мы вчера отправили им официальное письмо с просьбой оказать поддержку. Насколько я понимаю, поддержка была в обеспечении адвокатами на стадии задержания. Пока иной информации нет, с нами они не связывались, — рассказал адвокат.

Ерохин добавил, что причиной задержание стало подозрение в неумышленных действиях, повлекших за собой возникновение лесного пожара.

Сейчас те обвинения, которые предъявлены, связаны с неумышленным возникновением пожара. Не поджог, а то, что в результате неумышленных действий возник пожар. Ребята, конечно, отрицают, что пожар возник не по их вине. По закону статья предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Мы сейчас говорим со слов турецких адвокатов, переводим на русский язык документы, — добавил Ерохин.

Ранее сообщалось, что по подозрению в поджоге леса семь российских туристов задержаны в турецкой Анталье. Уже составлены протоколы дачи показаний подозреваемых и свидетелей по этому делу. Генеральное консульство России направило запрос турецким властям с требованием предоставить официальную информацию и обеспечить сотрудникам консульства доступ к задержанным.

Сестра задержанного Александра Антошкина Наталья сообщила, что с ним нет связи, местный адвокат говорит на английском, а о случившемся она вообще узнала от переводчицы. Официальное обвинение турецкая сторона не озвучила. Родственники и друзья российских туристов, задержанных в турецкой Анталье по подозрению в поджоге леса, уверены в невиновности россиян. Об этом, в частности, рассказала NEWS.ru знакомая задержанного Анатолия Ярошенко.