Адвокат раскрыл детали дела россиянина, задержанного по просьбе Украины Юрист Рубилар: Киеву могут отказать в выдаче задержанного в Аргентине россиянина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянин Игорь Чуркин, которого ранее задержали в Аргентине по просьбе Украины, может добиться предоставления политического убежища, сообщил РИА Новости его адвокат Кристиан Рубилар. По его словам, в этом случае экстрадиция мужчины не состоится. Решить соответствующий вопрос предстоит специальной комиссии, заседание которой состоится через неделю.

Ему назначено на 23 февраля, — сообщил Рубилар.

По словам адвоката, запрос на получение политического убежища парализует процесс экстрадиции. Вместе с тем он добавил, что и без этого Украине не удалось бы добиться выдачи россиянина, так как его преступление не является тяжким.

На Украине Чуркина обвиняют по статье 383 Уголовного кодекса. Речь идет о заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления.

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