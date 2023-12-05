Адвокат объяснил, как Бразилия может обойти ордер МУС в ходе визита Путина Адвокат Зорин – для NEWS.ru: лидеров стран оберегает международная конвенция

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Бразилия взяла на себя обязательства не только по выполнению Римского статута Международного уголовного суда (МУС), но и международной конвенции о неприкосновенности высших должностных лиц государства, отметил в беседе c NEWS.ru адвокат Александр Зорин. По его словам, в связи с этим перед властями Бразилии возникнет правовая коллизия, если в страну прилетит президент России Владимир Путин. Он отметил, что бразильские власти могут принять временные законы, которые дадут разрешение юридическим органам не задерживать российского президента Владимира Путина во время визита в страну.

Выдача ордера на арест Путина — лишь ритуальная бумага, которую МУС сам не может привести в исполнение. При этом Бразилия также взяла на себя обязательства уважать исключительную неприкосновенность, то есть компетенцию высших должностных лиц государства, которое она также не может нарушить. При этом стоит понимать, что Римский статут МУС и конвенции о неприкосновенности высших должностных лиц государства не являются равнозначными между собой, — сказал Зорин.

По словам Зорина, Бразилия вправе принять закон о приостановке действия ордера МУС на своей территории, или просто не выполнять действия ордера. В противном случае, последствия могут быть серьезными.

Поэтому Бразилия может принять временные законы на временное неисполнение на территории страны этого международного договора. Можно просто дать команду, юридическим органам, не выполнять ничего. Президент России ведь прилетит не один, а в сопровождении служб охраны. Нужно понимать, что возможное покушение на президента нашей страны повлечет casus belli — станет основанием для объявления войны, вплоть до применения ядерного оружия в соответствии с законом РФ «О военном положении». Но вообще стоит задуматься о смысле поездки в такую страну, — уточнил адвокат.

Бразильский лидер заявил, что президента РФ Владимира Путина пригласят на саммит G20 в Бразилию в 2024 году. Но, как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, вопрос о формате участия России в саммите G20 в Бразилии пока не решался, хотя страна продолжает работу в рамках «Большой двадцатки».

В сентябре президент Бразилии Лула да Силва допустил арест Путина, если он примет участие в саммите G20 в Рио-де-Жанейро в следующем году. По его словам, соответствующее решение будет принимать суд, а не правительство. Заявление прозвучало вскоре после того, как бразильский лидер обещал Путину полные гарантии безопасности на фоне требования Международного уголовного суда о задержании президента РФ.