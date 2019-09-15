https://static.news.ru/photo/94d39ec2-d7af-11e9-a4fc-fa163e074e61_660.jpg Эдвард Сноуден Фото: EIBNER/EXPA/Johann Groder/Global Look Press

Желание бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена получить вид на жительство или гражданство не противоречит тому факту, что он любит Россию и благодарен ей, сказал его адвокат Анатолий Кучерена.

По его словам, РФ — правовое государство, а значит, никто не может препятствовать беглому американцу в принятии решения о переезде, передаёт « Интерфакс ».

В нашей стране его всё устраивает, он никогда не высказывал недовольства чем-либо. <...> Несмотря на то, что многие страны ему отказали в предоставлении убежища, Россия пошла навстречу, сделала всё не только в рамках гуманитарных соображений, но и в рамках закона, — подчеркнул юрист.

Он отметил, что безопасность Сноудена в России будет обеспечиваться лучше, чем в любом другом государстве, так как их власти могут выдать беглеца Соединённым Штатам.

Мы видели, как США решают все свои задачи и вопросы, в том числе связанные с задержанием граждан других стран на территории третьих стран и доставлением их на территорию США. Это мы точно знаем, — добавил защитник.

Сноуден прославился после передачи прессе секретной информации о программах слежки США. В 2013 году он перебрался в Россию, где проживает до сих пор. Сейчас бывший сотрудник американских спецслужб спокойно передвигается по столице, спускается в метро и встречается с друзьями в публичных местах.

Как ранее писал News.ru, экс-сотрудник АНБ США заявил, что единственное место, в котором информатор может свободно высказываться, — это Россия. Одновременно он выразил надежду, что президент Франции Эммануэль Макрон предоставит ему право на политическое убежище.