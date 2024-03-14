Advance: на Украине боятся прорыва российских войск после потери Авдеевки

Фото: МО РФ

На Украине боятся, что Вооруженные силы РФ могут совершить прорыв на передовой после освобождения Авдеевки, сообщает Advance. По информации издания, Киеву становится все труднее поддерживать энтузиазм среди своих союзников.

Сам факт того, что Украина отправляет столь сильные соединения, чтобы защищать территории к западу от Авдеевки, на самом деле доказывает, насколько украинцы в политическом и психологическом смысле боятся российского прорыва, — говорится в публикации.

Авторы статьи считают, что если союзники Киева увидят, что украинские оборонительные линии рушатся, то начнут настаивать на переговорах.

Тот факт, что стратегический город пал в момент, когда плохие новости так и сыпались на Украину, <…> наводит на мысль, что Россия, возможно, с большой скоростью двинется в завоевательный поход и вскоре возьмет стратегические военные узлы и населенные пункты, — резюмируется в публикации.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военнослужащие взяли под огневой контроль село Первомайское, расположенное рядом с Авдеевкой. Он добавил, что ВСУ пытаются удержать оборону при помощи FPV-дронов.

В Минобороны РФ в начале марта сообщали, что суточные потери ВСУ в зоне СВО составили свыше 1415 военных. По информации ведомства, больше всего бойцов украинская армия потеряла на Авдеевском направлении. Также на этом участке фронта был уничтожен еще один танк Abrams американского производства.