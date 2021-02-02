Адмирал США призвал готовиться к ядерной войне с Россией и Китаем

https://static.news.ru/photo/2d1d91ac-658e-11eb-b0fa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США должны быть готовы к ядерной войне с Россией и Китаем. Об этом заявил американский адмирал Чарльз Ричард.

По его мнению, это «очень реальная перспектива», поскольку региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с применением ядерного оружия. При этом он раскритиковал официальный Вашингтон, который, по его мнению, готовится к такому конфликту, который предпочёл бы видеть, а не к конфликту, с которым, скорее всего, столкнётся, пишет The Washington Times.

Мы должны адаптироваться к сегодняшней стратегической обстановке, понимая угрозы, которые исходят от наших противников, — цитирует его издание.

По мнению адмирала, Россия уже более 10 лет «агрессивно модернизирует» свои ядерные силы с помощью новых ракет и другого вооружения. В совокупности с «захватом» Крыма это демонстрирует готовность Москвы вести агрессивное соперничество и игнорировать международные нормы.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что тот факт, что власти США отказываются подписывать заявление о недопустимости ядерной войны и постепенное снижение порога допустимости применения оружия массового поражения, говорит о многом.

Так глава МИД РФ прокомментировал предложение спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о том, что Вашингтон не должен подписывать заявление о недопустимости ядерной войны.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению министра иностранных дел России, курс Вашингтона в отношении сдерживания РФ и Китая вряд ли изменится при новом президенте США Джо Байдене, об этом свидетельствуют назначения в его администрацию. В то же время Лавров надеется, что России и Соединённым Штатам удастся прийти к договорённостям по вопросам разоружения.