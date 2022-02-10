Адмирал рассказал, какие боевые группы может направить НАТО к Чёрному морю

НАТО может направить к Чёрному морю десантные войска, которые имеют силы поддержки для высадки, заявил бывший командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов «ПолитРоссии». Будут ли они угрозой Крыму и Черноморскому флоту — пока что понять трудно, отметил он.

Скорее всего, речь идёт не о диверсионных отрядах, а о тех, кто способен действовать, произвести высадку, у кого есть силы поддержки. Такие боевые группы обычно формируются на базе батальонов, — сказал Комоедов.

Он добавил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявивший о возможном размещении боевых групп в Румынии, — самый антироссийски настроенный генеральный секретарь Альянса. Более того, Столтенбергу пора в отставку, считает Комоедов.

Ранее сообщалось, что от размещения контингента НАТО на своей территории отказалась Венгрия. Как заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, местные вооружённые силы способны самостоятельно обеспечить безопасность республики.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что для обеспечения безопасности Альянса Британия направит корабли и патрульные суда в Средиземное и Чёрное моря. Также усиливается состав войск специального назначения в Польше и ведётся воздушная охрана в Румынии. Джонсон добавил, что ближайшие дни станут решающими касательно ситуации на Украине.