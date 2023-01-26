Адмирал Горшков был бы доволен

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

«Адмирал флота Советского Союза Горшков» произвел пуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон»

На условных часах «Судного дня», символизирующих степень международной напряженности, стрелки как никогда близко подошли к отметке «полночь», то бишь опасности реального ядерного апокалипсиса. Как водится, ученые-атомщики смотрят на современные события куда более трезво, чем ангажированные политики.

Естественно, и в этом движении на условном циферблате могут обвинять Россию. Хотя в случае еще вчера немыслимого катаклизма, поздно было бы искать правых и виноватых. Даже если вспомнить слова Владимира Путина о том, что мы стали бы мучениками, а они просто сдохли бы.

Мы уже отмечали, что, пытаясь самих себя взбодрить, натовские лидеры, готовые дать ВСУ не только танки и фронтовые бомбардировщики, но и ракеты, способные наносить удары вглубь нашей территории, упорно намекают на то, что Москва, дескать, не рискнет открыть ящик ядерной Пандоры. Притом, что после последних западных решений по довооружению киевской Украины, им уже нечем шантажировать Москву. Все красные линии пройдены, все табу сняты. А известный постулат, что великая ядерная держава не может проиграть, по-прежнему игнорируется, видимо, ради сохранения собственного ментального здоровья.

Фото: Ralph Zwilling/picture alliance/Global Look Press Немецкий основной боевой танк Leopard 2

Между тем, и у нас все громче звучат голоса о том, что пора просто продемонстрировать свои ядерные мускулы. Авось, такая простенькая демонстрация произведет эффект рассеяния морока, поразившего многих политиков и генералов от Брюсселя до Вашингтона.

И вот в западную Атлантику отправился фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный ракетами «Циркон». Как считается, носителями ядерного оружия, которые не способны перехватить современные западные противоракетные системы. Более того, наше Минобороны не просто так предало гласности тот факт, что на борту корабля на компьютере сымитировали ракетный удар, нанесенный по целям на дистанции в девятьсот километров. А на таком расстоянии находятся города и веси самих Соединенных Штатов. Как говорится, намек всем недобрым молодцам сделан крайне красноречивый.

А нашим оппонентам с моральной точки зрения и возразить нечего. Все же помнят, как еще в 2020 году в ходе многонациональных военных учений над территорией Украины, под Харьковом американский стратегический бомбардировщик Б-52 вышел на позицию и имитировал удар ядерными ракетами по России. И это не тот случай, чтобы в лучших западных традициях можно было бы заявлять: «Нет, это другое...»

В последние месяцы неоднократно вспоминали перипетии Карибского кризиса, когда отделенная от Старого Света океаном Америка вдруг осознала степень и своей уязвимости перед лицом новых вооружений. Тогда все закончилось компромиссом. Мы вывели свои ракеты с Кубы, а администрация Кеннеди не только дала гарантии безопасности Острова свободы, но и эвакуировала свои ядерные векторы среднего радиуса действия из Италии и Турции.

Фото: Schulman-Sachs/B0999_Schulman-Sachs/Global Look Press Советский грузовой корабль «Иван Ползунов» инспектируется американским эсминцем «Весоле» в кубинских водах во время кубинского ракетного кризиса в 1962 году

А скромная ядерная мощь того Советского Союза не идет ни в какое сравнение с нынешней российской. Так что приходится повторять, что большая игра выходит на иной уровень. И тут уж ее участникам решать, кто блефует, а кто готов идти до конца.

Кстати, на Западе адмирала Сергея Горшкова называли «крестном отцов» мощного советского, прежде всего, ракетно-ядерного военного флота. Пришло время вспомнить многое из его опыта.

А фрегат «Адмирал Горшков» явно не тот «русский корабль», который может куда-то там пойти. Его курс четко определён.