Администрация Запорожья назвала условие возобновления работы ЗАЭС Глава ВГА Запорожья Балицкий назвал условие возобновления работы ЗАЭС

Фото: Russian Look/Global Look Press

Запорожская АЭС

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что для возобновления работы Запорожской АЭС необходимы гарантии, что обстрелов ядерного объекта больше не будет. Глава региона отметил, что риски новых провокаций со стороны ВСУ сохраняются, несмотря на отсутствие прилетов в районе ядерного объекта за последние сутки. По словам Балицкого, для запуска станции требуется всего лишь несколько дней, пишут «Известия».

Чтобы вновь запустить атомную станцию, специалистам требуются лишь несколько дней. Несмотря на то, что за сутки не было зафиксировано ни одного прилета в районе ядерного объекта, риски новых провокаций все еще сохраняются, — рассказал Балицкий.

Эксперты отмечают, что Запорожская АЭС способна выдержать прямое попадание ракеты, но не постоянные обстрелы. В этом случае целостность конструкции может быть нарушена в кратчайшие сроки.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что с 1 по 11 сентября ВСУ 26 раз атаковали Энергодар и Запорожскую атомную станцию. Он добавил, что из-за обстрелов город, а также близлежащие территории Украины оставались без электричества.

В ночь на 11 сентября на ЗАЭС отключили последний работавший энергоблок. По словам Рогова, это произошло из-за регулярных обстрелов ВСУ. В настоящее время станция не вырабатывает электроэнергию.