https://static.news.ru/photo/27d2b0c8-dbc0-11e9-aeb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Сервис микроблогов Twitter удалил сотни аккаунтов пользователей, связанных с Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом, Эквадором, Китаем и Испанией.

Свою мотивацию руководство соцсети раскрыло в официальном блоге Twitter. 273 страницы пользователей из Египта и ОАЭ были удалены за информационную кампанию против Катара и Ирана. 6 аккаунтов были заблокированы за связи с государственными СМИ Саудовской Аравии и за скрытую поддержку и обеление действий королевства. Отдельно отмечается удаление страницы бывшего саудовского чиновника Сауда аль-Кахтани. Его считают причастным к убийству журналиста Джамаля Хашогги 2 октября 2018 года в Стамбуле.

256 страниц из Испании подверглись блокировке за неправомерные по мнению администрации действия по влиянию на общество. Более тысячи эквадорских аккаунтов удалили за поддержку президента Ленина Морено с помощью ретвит-спама и манипуляции с хэштегами.

Twitter идентифицировал как фейковые и удалил более 200 тысяч страниц, связанных с КНР. Они пытались «посеять разногласия» по поводу гонконгских протестов.

Сервис пообещал улучшать и оттачивать механизмы обнаружения скрывающих свою связь с правительствами различных стран аккаунтов.

Ранее News.ru сообщил о том, что власти Саудовской Аравии продали здание своего генконсульства в Стамбуле, где было совершено убийство Джамаля Хашогги.