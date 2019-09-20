Сервис микроблогов Twitter удалил сотни аккаунтов пользователей, связанных с Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом, Эквадором, Китаем и Испанией.
Свою мотивацию руководство соцсети раскрыло в официальном
256 страниц из Испании подверглись блокировке за неправомерные по мнению администрации действия по влиянию на общество. Более тысячи эквадорских аккаунтов удалили за поддержку президента Ленина Морено с помощью ретвит-спама и манипуляции с хэштегами.
Twitter идентифицировал как фейковые и удалил более 200 тысяч страниц, связанных с КНР. Они пытались «посеять разногласия» по поводу гонконгских протестов.
Сервис пообещал улучшать и оттачивать механизмы обнаружения скрывающих свою связь с правительствами различных стран аккаунтов.
Ранее News.ru сообщил о том, что власти Саудовской Аравии продали здание своего генконсульства в Стамбуле, где было совершено убийство Джамаля Хашогги.