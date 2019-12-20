https://static.news.ru/photo/144e98ac-2399-11ea-bd5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Администрация американского президента Дональда Трампа не дала демократам в Палате представителей оставить в плане бюджета выделение помощи Украине. Незамедлительная военная помощь Киеву составила бы $250 млн.

Администрация Трампа выступила категорически против этого пункта, даже пригрозив президентским вето. Демократы пошли на уступки, законопроект без этого пункта был принят в обеих палатах Конгресса, сообщает Washington Post.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который начался ещё 1 октября. Документ обязывает Белый дом ввести санкции в отношении России.