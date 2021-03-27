Администрация Суэцкого канала готовится к сложному сценарию с судном

Идёт подготовка к третьему сценарию развития событий с севшим на мель контейнеровозом Ever Given, сообщил глава Суэцкого канала Усама Рабиа.
По его словам, специалисты ведут круглосуточную работу, чтобы сдвинуть судно двумя способами — буксировкой и дноуглубительными работами. Предпринимаются попытки достичь глубины в 18 метров.
Мы готовимся к третьему сценарию — уменьшению груза на корабле. Третий сценарий является очень сложным и займёт много времени, — подчеркнул он.
Рабиа также сообщил, что всего прохода через канал ожидают 369 кораблей,
Ранее NEWS.ru писал, что днём 28 марта контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал, вновь попытаются снять с мели. Согласно данным пресс-службы тайваньской компании Evergreen, работы по очищению носовой части судна от ила и песка продолжаются. Также специалисты продолжают выяснять, почему контейнеровоз сел на мель.
Суэцкий канал оказался полностью заблокирован из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Судно грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрировано в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом.
Инциденту с контейнеровозом Ever Given, застрявшим в Суэцком канале, предшествовал неоднозначный эпизод. В Сети появились данные трекинговых служб о маршруте корабля. Из них следует, что судно незадолго до захода в канал «нарисовало» фаллос в акватории Красного моря.