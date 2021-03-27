Администрация Суэцкого канала готовится к сложному сценарию с судном

https://static.news.ru/photo/be5df4c0-8fc0-11eb-840b-96000091f725_660.jpg Фото: Ahmed Gomaa/Xinhua/Global Look Press

Идёт подготовка к третьему сценарию развития событий с севшим на мель контейнеровозом Ever Given, сообщил глава Суэцкого канала Усама Рабиа.

По его словам, специалисты ведут круглосуточную работу, чтобы сдвинуть судно двумя способами — буксировкой и дноуглубительными работами. Предпринимаются попытки достичь глубины в 18 метров.

Мы готовимся к третьему сценарию — уменьшению груза на корабле. Третий сценарий является очень сложным и займёт много времени, — подчеркнул он.

Рабиа также сообщил, что всего прохода через канал ожидают 369 кораблей, передаёт Al Arabiya.

Ранее NEWS.ru писал, что днём 28 марта контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал, вновь попытаются снять с мели. Согласно данным пресс-службы тайваньской компании Evergreen, работы по очищению носовой части судна от ила и песка продолжаются. Также специалисты продолжают выяснять, почему контейнеровоз сел на мель.

Суэцкий канал оказался полностью заблокирован из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Судно грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрировано в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом.

Инциденту с контейнеровозом Ever Given, застрявшим в Суэцком канале, предшествовал неоднозначный эпизод. В Сети появились данные трекинговых служб о маршруте корабля. Из них следует, что судно незадолго до захода в канал «нарисовало» фаллос в акватории Красного моря.