https://static.news.ru/photo/0c206318-3af0-11ea-a6b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Koall/dpa/Global Look Press

Администрация президента Турции Реджепа Эрдогана прокомментировала публикацию немецкого новостного агентства о том, что турецкий лидер раньше предусмотренного протоколом времени покинул международную конференцию по Ливии в Берлине.

Источник в президентской канцелярии сообщил ТАСС, что Эрдоган просто не стал оставаться на ужин для участников мероприятия. При этом речи о том, что он покинул конференцию преждевременно, не идёт.

Международная конференция по Ливии прошла в воскресенье, 19 января, в столице ФРГ в здании ведомства федерального канцлера. В ней приняли участие представители России, Соединённых Штатов, стран Евросоюза, Турции, Египта и ООН. Российскую делегацию возглавлял глава страны Владимир Путин. Как сообщал NEWS.ru, участники конференции согласовали текст итогового документа. Документ предлагает разбить процесс урегулирования в североафриканской стране на шесть «корзин».