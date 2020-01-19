Администрация президента Турции Реджепа Эрдогана прокомментировала публикацию немецкого новостного агентства о том, что турецкий лидер раньше предусмотренного протоколом времени покинул международную конференцию по Ливии в Берлине.
Источник в президентской канцелярии
Международная конференция по Ливии прошла в воскресенье, 19 января, в столице ФРГ в здании ведомства федерального канцлера. В ней приняли участие представители России, Соединённых Штатов, стран Евросоюза, Турции, Египта и ООН. Российскую делегацию возглавлял глава страны Владимир Путин. Как сообщал NEWS.ru, участники конференции согласовали текст итогового документа. Документ предлагает разбить процесс урегулирования в североафриканской стране на шесть «корзин».
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