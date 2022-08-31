Администрация Эрдогана обвинила агентство Reuters во лжи Администрация президента Турции Эрдогана обвинила агентство Reuters в публикации лжи

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что агентство Reuters представляет собой «аппарат систематической лжи и манипуляций» против турецкого государства и его президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает РИА Новости. Заявление было сделано в ответ на сообщение агентства о давлении на СМИ в стране.

Ранее 31 августа Reuters заявило, что управление, возглавляемое Фахреттином Алтуном, осуществляет давление на СМИ и цензуру. В ответ на это чиновник заявил, что ему хорошо известны намерения агентства и то, «чему оно служит». Он призвал журналистов «заниматься журналистикой только и исключительно ради правды».

То, что британское информационное агентство Reuters выбрало в качестве объекта исследования наше управление коммуникации <...>, является лишь показателем того, насколько мы находимся на правильном пути, и поводом для нашей гордости, — заявил Алтун.

Он также добавил, что агентство представляет собой «аппарат операций по восприятию и систематическим манипуляциям» против президента Турции Эрдогана и страны в целом. Алтун пояснил, что Reuters якобы неоднократно публиковало ложные новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция Турции по принадлежности Крыма Украине не мешает взаимодействию там, где оно выгодно. Так он прокомментировал недавние слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что полуостров должен вернуться в состав Украины.