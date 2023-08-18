Администрация Байдена назвала атаки ВСУ на Крым пустой тратой ресурсов CNN: в администрации Байдена считают пустой тратой ресурсов атаки ВСУ на Крым

Фото: Алена Попова/ТАСС

Часть администрации президента США Джо Байдена и некоторые военные считают, что ВСУ тратят слишком много сил на удары по объектам в Крыму, однако они не приносят никакой пользы, сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников. По их мнению, руководству ВСУ следует сосредоточиться на контрнаступлении, а не на обстрелах российских территорий за линией фронта.

Это немного выбило русских из равновесия, но не делает ничего решающего. И, наверное, для всех было бы лучше, если бы они просто сосредоточились на контрнаступлении, — сказал собеседник телеканала из Минобороны США.

По мнению скептиков из администрации, атаки на Крым являются в лучшем случае отвлечением внимания, а возможно, даже тратой ценных ресурсов. Аналитики утверждают, что из-за такой стратегии Украина буквально растянута между несколькими направлениями атаки.

12 августа в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины попытались нанести удар по мосту через Керченский пролив зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Снаряд был перехвачен и сбит средствами противовоздушной обороны.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказывал о двух сбитых в районе Крымского моста украинских ракетах. Он подчеркнул, что переправа не получила повреждений в результате атаки. Позже Аксенов сообщил, что еще одна ракета ВСУ была сбита над Керченским проливом. Он также поблагодарил российские войска за высокий профессионализм и бдительность.

Затем президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ пытались атаковать Крымский мост в субботу, 12 августа. На опубликованном видео он заявил, что Киеву приходится ежедневно отвечать на действия России в ходе специальной военной операции. В качестве примера таких ответов он привел ситуацию, разворачивающуюся вокруг переправы.