Адепт оргий объяснил, что не так с секс-вечеринками

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Житель Британии, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что секс-вечеринки на самом деле не такие приятные для некоторых участников, как может показаться, передает Vice. Свингер отметил, что посещать мероприятия разрешено только парам, но некоторые мужчины обходят запрет, оплачивая услуги проституток.

Главный герой репортажа, опубликованного на YouTube, не только надел маску, но и попросил изменить его голос. По его словам, далеко не все, кто оказался на секс-вечеринке, хотели туда прийти; многих уговаривают партнеры. При этом уже внутри видно, что не всем нравится происходящее — кому-то неприятно наблюдать за своим партнером во время интимных утех, а кому-то приходится заниматься сексом под давлением окружающих или в погоне за удовольствием пробовать все более изощренные практики.

Свингер рассказал, что не раз замечал, как мужчины обходят запрет, согласно которому на мероприятие можно прийти только парой. Они просто нанимали проституток и просили их, чтобы те притворялись их партнерами. Основными же посетителями таких вечеринок, по его мнению, являются немолодые богатые мужчины.

Ранее пресс-служба проекта Kinky Party, известного проведением секс-вечеринок, объявила о приостановке своей деятельности в России. Как отметили организаторы, все дело в том, что с ними связались госорганы и предупредили о недопустимости мероприятий в таком формате.