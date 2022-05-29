AC: ускоренное вступление Украины в ЕС не отвечает интересам союза

Ускоренная процедура вступления Украины в Европейский союз не отвечает общим интересам стран-членов, пишет журнал The American Conservative. Автор материала отмечает, что в случае реализации этого решения на особых условиях, то баланс сил внутри существующих европейских институтов был бы нарушен. Он пояснил, что для этого странам союза пришлось бы снизить стандарты, которые выдвигаются кандидатам на вступление.

Не стоит вводить себя в заблуждение, Украина уже и так движется к членству ускоренными темпами. За считанные недели Киев успешно выполнил первые шаги для вступления в ЕС в рекордные сроки. Такие шаги обычно занимают многие месяцы или даже годы, — сказано в публикации.

В статье сказано, что ускоренное вступление Украины будет означать игнорирование важного критерия верховенства закона.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов ранее заявил, что между Великобританией и Францией наметились серьёзные разногласия по поводу мирного урегулирования на Украине. Эксперт отметил, что французский лидер Эммануэль Макрон выступает за переговоры и поиск компромиссов, а британский премьер-министр Борис Джонсон рассчитывает «воевать до победного конца». Несмотря на это, он признал, что глава Великобритании ещё может изменить своё мнение.