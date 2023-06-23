«Абсурдные спекуляции»: Антонов о заявлениях конгрессменов США по России Антонов возмутился «абсурдными спекуляциями» США о применении Россией ядерного оружия

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал «абсурдными» спекуляции американских сенаторов о возможности применения Россией ядерного оружия на Украине абсурдны, передает ТАСС. Так он прокомментировал заявление члена американского конгресса Линдси Грэма, который заявил о внесении на рассмотрение законопроект о приравнивании возможного применения Россией тактического ядерного оружия на Украине к нападению на НАТО.

Спекуляции о возможном применении Россией ТЯО абсурдны. Подобной дешевой риторикой местная элита демонстрирует абсолютную некомпетентность в стратегической сфере, — сказал Антонов.

По его словам, данный законопроект продолжает политику Запада по «слепой ненависти» к России. Дипломат подчеркнул, что Россия не нарушала международное право, а «лишь продолжает политику США», которые размещали на протяжении десятилетий свой ядерный арсенал на территории Европы.

13 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тактическое ядерное оружие (ТЯО) из России будет рассредоточено по всей стране, а не будет храниться в одном месте. При этом политик заявил, что он практически требовал от президента Владимира Путина вернуть ему тактическое ядерное оружие. До этого на встрече с журналистами в Минской области Лукашенко заверил, что ядерное оружие будет применено без колебаний в случае внешней агрессии.