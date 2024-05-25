«Абсолютно неизбежна»: в Британии бьют тревогу из-за новой пандемии Ученый Патрик Вэлланс: новая пандемия абсолютно неизбежна

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Миру следует готовиться к очередной пандемии, заявил бывший главный научный советник британского правительства Патрик Вэлланс. По его словам, которые приводит The Guardian, речь идет об «абсолютно неизбежном» процессе, который требует принятия некоторых мер уже сейчас. В этой связи ученый раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения, которая не уделяет внимания концепции международного соглашения по реагированию на пандемии.

Нам нужно действовать намного быстрее, гораздо более согласованно — и для этого есть способы — в получении быстрых диагностических тестов, быстрых вакцин, быстрых методов лечения, чтобы не пришлось прибегать к крайним мерам, которые имели место [во время пандемии COVID-19], — рассказал эксперт.

Вэлланс считает, что к пандемии следует готовиться, будто речь идет о войне. Как и в случае с вооруженным конфликтом, уверен ученый, не следует ждать, когда столкновение уже начнется.

Ранее сообщалось, что Китай может в очередной раз стать эпицентром новой пандемии на фоне роста числа больных «супергонореей». По данным издания Daily Mail, в КНР уровень заболеваемости устойчивым к антибиотикам штаммом в 40 раз выше, чем в США, Соединенном Королевстве и Канаде.