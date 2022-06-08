Абрамович пополнил казну Британии более чем на $2 млрд

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Роман Абрамович

Адвокаты российского бизнесмена Романа Абрамовича обратились к Евросоюзу с требованием отменить санкции, введенные против их подопечного. Они отмечают, что олигарх заплатил в казну Великобритании 1,75 млрд фунтов ( около $2,2 млрд), сообщает Times.

Юристы Абрамовича утверждают, что только за 2019–2020 годы бизнесмену пришлось выплатить 41 млн фунтов ($51 млн) государству, из чего можно сделать вывод, что он входит в список 25 крупнейших налогоплательщиков Великобритании.

По словам адвокатов, все свое состояние Абрамович сделал еще до периода правления президента России Владимира Путина, а потому санкции не должны его касаться.

Господин Абрамович приобрел свое состояние до того, как Владимир Путин стал президентом, и ранее отрицал и оспаривал ложные обвинения в отношении финансовых связей с российским правительством, – сказано в их письме.

Власти Великобритании 10 марта ввели санкции против российского бизнесмена Романа Абрамовича. В правительстве заявили, что «он один из немногих олигархов из эпохи 1990-х годов, сохранивших статус при Путине». 15 марта рестрикции против него были введены и Европейским союзом.