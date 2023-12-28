Абрамович подал иск против банка в Израиле Globes: Абрамович подал иск против банка в Израиле, отклонившего пожертвование

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Роман Абрамович

Бизнесмен Роман Абрамович вместе с израильской благотворительной организацией ЗАКА подали иск против банка «Мизрахи-Тефахот», сообщает израильское издание The Jerusalem Post. Отмечается, что кредитное учреждение отказалось принять пожертвование на сумму $2,2 от предпринимателя.

Миллиардер хотел профинансировать поисково-спасательные работы, которые ЗАКА ведет после нападения на Израиль ХАМАС. Абрамович, будучи израильским гражданином, должен был получить одобрение от банка на эту операцию, но ему отказали из-за введенных против него санкций ЕС.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года Абрамович потерял $308 млн. В июне он и Александр Абрамов решили не выдвигать своего представителя в совет директоров компании «Норникель» в 2023 году. По данным журналистов, кипрская компания Crispian Investments Limited, акционерами которой и являются российские бизнесмены, владеет около 4% «Норникеля».

В июне сообщалось, что Абрамович не стал переводить Украине средства, полученные от продажи принадлежавшего ему футбольного клуба «Челси». Деньги должны были перевести еще прошлым летом, но этого так и не произошло.

20 декабря суд ЕС отказался снимать санкции против Абрамовича, потому что «определил его как российского бизнесмена». По словам представителя Абрамовича, тот просто пассивный акционер в бизнес-сфере и никакого отношения к спецоперации на Украине не имеет.