Абрамченко исключила дефицит продовольствия в России на фоне санкций

Россия открывает новые рынки и заключает соглашения с новыми поставщиками в агропромышленном секторе на фоне санкций западных стран, сообщила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, её слова приводит пресс-служба кабмина. Она отметила, что РФ обеспечивает себя основными продовольственными товарами и продолжает расширять поставки импорта, поэтому дефицит продуктов России не грозит.

По словам зампреда правительства, за последние полтора месяца Россельхознадзор предоставил разрешения на ввоз в Россию молочной и мясной продукции, кормов и кормовых добавок, рыбной продукции и племенного материала, в том числе из Турции, Индии, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии и Казахстана. Также открыты поставки инкубационного яйца и суточных цыплят из Бразилии и Чили.

Никаких предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет. Мы переориентируем рынок и наладим выгодную взаимную торговлю, расширим партнёрскую сеть с дружественными странами, – сказала Абрамченко.

Ранее в Минсельхозе заявили, что Россия полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия, включая зерно и продукты его переработки, мясную и рыбную продукцию, сахар, растительное масло, овощи и фрукты. Потребность же в импортных товарах незначительна и в основном приходится на продукцию, которую не производят в России в силу климатических условий, а российские импортёры работают с широким кругом поставщиков из других стран. Таким образом, внутренний рынок надёжно защищён, а риски для продовольственной безопасности исключены.