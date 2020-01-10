Заседание, посвящённое сложившейся политической ситуации, пройдёт в парламенте Абхазии в субботу.
Повестка встречи пока неизвестна, по словам источников в депутатском корпусе. Ранее Верховный суд республики принял решение об отмене результата президентских выборов,
Как писал NEWS.ru ранее, правительство Абхазии проанализировало ситуацию в республике на встрече с министром внутренних дел России Рашидом Нургалиевым. По итогам встречи будет вынесено решение о нормализации ситуации в Абхазии.
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