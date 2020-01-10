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Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко пришёл в ужас от «людоедских» крафтовых консервов Александра Грамарчука. Он сказал, что подобная продукция — это «настоящий фашизм, который не замечает Европа». Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на пост Эдуарда Коваленко, Алексея Журавко и Игоря Крупикова в социальной сети Facebook.

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко пришёл в ужас от «людоедских» крафтовых консервов Александра Грамарчука. Он сказал, что подобная продукция — это «настоящий фашизм, который не замечает Европа». Об этом...