Внеочередное заседание парламента Абхазии Внеочередное заседание парламента Абхазии Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Парламент Абхазии рассмотрит заявление президента страны Рауля Хаджимбы об отставке в понедельник 13 декабря.

Об этом сообщил спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия.

Завтра парламент рассмотрит заявление об отставке президента Абхазии Рауля Хаджимбы, — передаёт «Интерфакс» его слова.

Кроме того, он заявил, что поддерживает передачу обязанностей главы государства до внеочередных выборов президента действующему премьер-министру Валерию Бганбе. Он подчеркнул, что это решение в рамках конституции.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Абхазии Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия главы государства. Об этом сообщил экс-премьер Абхазии Шамба. Именно он зачитал оппозиционерам заявление Хаджимбы.

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