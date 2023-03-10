Абхазские силовики усилят работу из-за протестов в Грузии Президент Абхазии поручил усилить режим работы силовых структур из-за ситуации в Грузии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Абхазии Аслан Бжания поручил перевести личные составы силовых структур республики на усиленный режим работы в связи с ситуацией в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба главы республики. Распоряжение прозвучало в ходе рабочего совещания, в котором приняли участие начальник государственной службы охраны Дмитрием Дбар и председатель службы государственной безопасности Роберт Киут.

Президент поручил Дмитрию Дбар и Роберту Киут перевести личные составы силовых структур на усиленный режим работы ввиду событий, имеющих место в соседней Грузии, — говорится в сообщении пресс-службы.

Бжания также подчеркнул, что в поле деятельности силовиков находится широкий круг вопросов, связанных с защитой государства от внутренних и внешних угроз.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял законопроект об иноагентах в первом чтении, что спровоцировало беспорядки в Тбилиси. Протестующие против принятия закона начали собираться у здания парламента в Тбилиси с раннего утра, вечером митинг перерос в столкновения с полицией.

9 марта правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» на фоне протестов решила отозвать из парламента законопроект об иноагентах, который ранее был принят большинством голосов в первом чтении.

При этом участники протестов выдвинули новый ультиматум правительству страны, они потребовали от кабинета министров ухода в отставку и проведения досрочных выборов.