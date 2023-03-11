Абхазские силовики начали учения в приграничном с Грузией районе

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Абхазии Служба государственной безопасности (СГБ), Госслужба охраны (ГСО) и МВД республики проводят учения в приграничном с Грузией Галском районе. Об этом сообщили в пресс-службе СГБ. Учения будут проходить на протяжении четырех дней.

С 11 по 14 марта 2023 года в Галском районе Республики Абхазия силами и средствами СГБ, ГСО и МВД республики будут проводиться учебно-тренировочные мероприятия, — говорится в сообщении.

Жителей республики попросили не поддаваться панике и ложным слухам.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания поручил перевести личные составы силовых структур республики на усиленный режим работы в связи с ситуацией в Грузии. Распоряжение прозвучало в ходе рабочего совещания, в котором приняли участие начальник государственной службы охраны Дмитрий Дбар и председатель службы государственной безопасности Роберт Киут.

Перед этим представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что на фоне протестов оппозиционных сил в Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии могут быть предприняты провокации. По его мнению, риск осложнения ситуации в республиках довольно велик.