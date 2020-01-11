https://static.news.ru/photo/9c5ab740-3491-11ea-b9b2-fa163e074e61_660.jpg Рауль Хаджимба Фото: presidentofabkhazia.org

В Абхазии оппозиционеры заявили, что не позволят действующему главе государства Раулю Хаджимбе вернуться в здание администрации президента.

Об этом сообщил бывший вице-президент, председатель Фонда второго президента Абхазии им. Сергея Багапша Михаил Логуа. По его словам, Хаджимба больше не будет исполнять свои полномочия.

Нужно, чтобы Рауль Хаджимба выбросил из головы мысль, что он в администрацию президента вернётся, — заявил он.

Как сказал Логуа, оппозиция рассказала о своём решении премьер-министру страны Валерию Бганба и попросила его донести их позицию до Хаджимбы. По словам бывшего вице-президента, народ Абхазии должен начать готовиться к новым президентским выборам и выбрать достойного лидера страны.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Абхазии Рауль Хаджимба не исключает, что будет участвовать во внеочередных выборах на пост главы республики. Решение о необходимости их назначения поступило в ЦИК в Сухуме из Верховного суда 11 января.