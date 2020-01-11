В Абхазии оппозиционеры заявили, что не позволят действующему главе государства Раулю Хаджимбе вернуться в здание администрации президента.
Об этом сообщил бывший вице-президент, председатель Фонда второго президента Абхазии им. Сергея Багапша Михаил Логуа. По его словам, Хаджимба больше не будет исполнять свои полномочия.
Нужно, чтобы Рауль Хаджимба выбросил из головы мысль, что он в администрацию президента вернётся, — заявил он.
Как сказал Логуа, оппозиция рассказала о своём решении премьер-министру страны Валерию Бганба и попросила его донести их позицию до Хаджимбы. По словам бывшего вице-президента, народ Абхазии должен начать готовиться к новым президентским выборам и выбрать достойного лидера страны.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Абхазии Рауль Хаджимба не исключает, что будет участвовать во внеочередных выборах на пост главы республики. Решение о необходимости их назначения поступило в ЦИК в Сухуме из Верховного суда 11 января.
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