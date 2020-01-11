https://static.news.ru/photo/b874e268-352a-11ea-9269-fa163e074e61_660.jpg Рауль Хаджимба Фото: presidentofabkhazia.org

Депутат абхазского парламента, один из лидеров оппозиции Аслан Бжания заявляет, что готов к переговорам с Раулем Хаджимбой при условии, что от президента поступят конкретные предложения по нормализации политической ситуации в республике.

Мы слышали заявления о том, что Рауль Хаджимба готов к диалогу. Если с его стороны будут конкретные предложения, то я готов отреагировать на них. Если власти не пойдут на переговоры и не проявят готовность к компромиссным решениям — ситуация ухудшится, и станет ещё сложнее, — приводит «Интерфакс» слова Бжании.

9 января участники акций протеста в Сухуме захватили здание администрации президента, чиновники бежали. Дозвонившимся туда журналистам оппозиционеры сказали: «Всё в порядке. Небольшой переворот произошёл».

Активисты требуют проведения новых президентских выборов. Они не согласны с результатами второго тура голосования. Также поводом для демонстрации послужило то, что один из подозреваемых в убийстве в ноябре 2019 года в центре Сухума якобы является охранником президента.

10 января лидер абхазской оппозиции Алхас Квициния выиграл в Верховном суде дело об обжаловании итогов президентских выборов, на которых проиграл действующему президенту Раулю Хаджимбе с отставанием менее чем в 2% голосов. Инстанция также постановила, что необходимо назначить перевыборы.

Хаджимба ещё не решил, будет ли участвовать в новой президентской кампании, писал NEWS.ru.

Абхазия считается частично признанным государственным образованием. Формально она является частью Грузии, однако фактически не подчиняется Тбилиси.