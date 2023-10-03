Абхазия заявила о всемерной поддержке действий России на Украине Президент Абхазии Бжания заявил, что Сухуми поддерживает Москву в СВО

Абхазия выражает всемерную поддержку России в ее специальной военной операции на Украине, заявил президент республики Аслан Бжания на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает ТАСС. В ответ министр поблагодарил за гуманитарную помощь республики бойцам, участвующим в спецоперации.

Не могу не сказать об этом: всемерная поддержка, исходя из наших возможностей, той спецоперации, которая проводится на Украине, мы это подчеркнули, — заявил Бжания.

Он напомнил, что весь мир видел, как в парламенте Канады недавно чествовали ветерана СС Ярослава Хунку.

Маски, как говорится, сняты. Все предельно ясно, о чем идет речь, с кем имеем дело, поэтому в этом плане вы можете быть уверены, что мы вместе с вами и до конца, — сказал Бжания Лаврову.

Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией в 1992–1993 годах. В 2008 году Грузия ввела войска в Южную Осетию при попытке возврата региона под свой контроль. В ответ на это войска РФ вытеснили грузинских военных из зоны конфликта, после чего Москва признала независимость двух территориальных единиц.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что идея присоединения Абхазии и Южной Осетии к России может быть реализована в том случае, если Запад продолжит накалять обстановку в Грузии. Он подчеркнул, что Москва не хочет повторения 2008 года и готова решать проблемы за столом переговоров по уставу ООН.