Абхазия ввела ограничения после наплыва россиян и всплеска коронавируса

https://static.news.ru/photo/5067e83c-5590-11eb-9c79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Власти Абхазии ужесточили ограничительные меры на фоне резкого роста числа заражений коронавирусом. Он зафиксирован после наплыва российских туристов в период длинных новогодних выходных.

До 10 февраля в стране введён запрет на проведение массовых мероприятий, работу учреждений культуры и образования, а также спа-салонов и саун. Кроме того, остановлена работа объектов общественного питания за исключением услуг по доставке еды.

Соответствующее распоряжение подписал президент республики Аслан Бжания, документ опубликован на его официальном сайте.

Помимо прочего, все местные жители и те, кто приезжает в республику, обязаны использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

По данным Ассоциации туроператоров России, которая ссылается на Министерство туризма Абхазии, большинство приезжавших в первые дни нового года останавливались в Сухуме. Загрузка номерного фонда там составила 80%.

По последним данным, в Абхазии с начала пандемии зафиксировано 10 097 заразившихся коронавирусом. Сейчас заболевшими числятся более двух тысяч человек. Среди инфицированных, как писал NEWS.ru, оказался и министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.