Абхазия ввела ограничения после наплыва россиян и всплеска коронавируса

Власти Абхазии ужесточили ограничительные меры на фоне резкого роста числа заражений коронавирусом. Он зафиксирован после наплыва российских туристов в период длинных новогодних выходных.
До 10 февраля в стране введён запрет на проведение массовых мероприятий, работу учреждений культуры и образования, а также спа-салонов и саун. Кроме того, остановлена работа объектов общественного питания за исключением услуг по доставке еды.
Соответствующее распоряжение подписал президент республики Аслан Бжания, документ
Помимо прочего, все местные жители и те, кто приезжает в республику, обязаны использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.
По данным Ассоциации туроператоров России, которая
По последним данным, в Абхазии с начала пандемии зафиксировано 10 097 заразившихся коронавирусом. Сейчас заболевшими числятся более двух тысяч человек. Среди инфицированных, как писал NEWS.ru, оказался и министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.