Президент Абхазии Аслан Бжания приветствует стремление Южной Осетии воссоединиться с Северной Осетией в рамках российского государства. Об этом он заявил Абхазскому государственному телевидению, выразив уверенность, что это отвечает интересам южных осетин.

Мы приветствуем стремление народа Южной Осетии воссоединиться с Северной Осетией в рамках Российского государства. Уверены в том, что этот шаг в полной мере отвечает интересам и южных осетин, — сказал президент.

При этом Бжaния отметил, что Абхазия выстраивает и будет продолжать выстраивать отношения с Росcией «в строгом соответствии с Договором от 24 ноября 2014 года, в котoром закреплены следующие положения: проведение скоординированной внeшней политики, создание общего пространства обороны и безопасности, фoрмирование общего социального и экономического пространcтва».

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что Южная Осетия проводит консультации с Россией по вопросу проведения референдума о вхождении в её состав. Он отметил, что инициатива о присоединении к России законна и основана на «огромном желании народа вернуться».

В свою очередь, секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба заявил, что вопрос о вхождении республики в состав Российской Федерации в самой республике не стоит.