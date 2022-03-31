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Абхазия поприветствовала стремление Южной Осетии войти в состав России

15:18, 31 марта 2022
Абхазия поприветствовала стремление Южной Осетии войти в состав России Президент Абхазии Аслан Бжания Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Президент Абхазии Аслан Бжания приветствует стремление Южной Осетии воссоединиться с Северной Осетией в рамках российского государства. Об этом он заявил Абхазскому государственному телевидению, выразив уверенность, что это отвечает интересам южных осетин.

Мы приветствуем стремление народа Южной Осетии воссоединиться с Северной Осетией в рамках Российского государства. Уверены в том, что этот шаг в полной мере отвечает интересам и южных осетин, — сказал президент.

При этом Бжaния отметил, что Абхазия выстраивает и будет продолжать выстраивать отношения с Росcией «в строгом соответствии с Договором от 24 ноября 2014 года, в котoром закреплены следующие положения: проведение скоординированной внeшней политики, создание общего пространства обороны и безопасности, фoрмирование общего социального и экономического пространcтва».

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что Южная Осетия проводит консультации с Россией по вопросу проведения референдума о вхождении в её состав. Он отметил, что инициатива о присоединении к России законна и основана на «огромном желании народа вернуться».

В свою очередь, секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба  заявил, что вопрос о вхождении республики в состав Российской Федерации в самой республике не стоит.

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