Альянс между Японией и США является нерушимой основой для стабильности и процветания в мире, считает глава японского правительства Синдзо Абэ.
Такое заявление он сделал по случаю 60-й годовщины подписания Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между двумя странами,
Как писал NEWS.ru, ранее и. о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Соединённые Штаты хотят втянуть Японию в политику противостояния с Российской Федерацией. По словам руководителя ведомства, Токио стал частью военной стратегии Вашингтона.
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