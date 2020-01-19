https://static.news.ru/photo/37b516d4-3a89-11ea-ad7a-fa163e074e61_660.jpg Синдзо Абэ Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Альянс между Японией и США является нерушимой основой для стабильности и процветания в мире, считает глава японского правительства Синдзо Абэ.

Такое заявление он сделал по случаю 60-й годовщины подписания Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между двумя странами, передаёт Kyodo.

Как писал NEWS.ru, ранее и. о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Соединённые Штаты хотят втянуть Японию в политику противостояния с Российской Федерацией. По словам руководителя ведомства, Токио стал частью военной стратегии Вашингтона.