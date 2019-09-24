Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о своей готовности к встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Соответствующее заявление он сделал на полях 74-й Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке.
Я полон решимости встретиться с председателем Ким [Чен Ыном] без каких-либо предварительных условий, — цитирует Абэ ТАСС.
Ранее News.ru писал, что американский президент Дональд Трамп заявил о невозможности на данный момент проведения силовых действий в отношении КНДР с целью её денуклеаризации. Хозяин Белого дома подчеркнул, что у него и северокорейского лидера Ким Чен Ына хорошие отношения и, возможно, у США получится заключить с КНДР сделку.