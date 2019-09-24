Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO

Президент Украины Владимир Зеленский, который в 2014 году возглавлял студию «Квартал 95», пытался лично извиниться перед Рамзаном Кадыровым. Поводом для извинений тогда послужили кадры с главой Чечни в юмористической передаче.

За помощью в организации личной встречи с Кадыровым шоумен обратился к первому замминистра МВД Украины Владимиру Евдокимову. Визит к нему объяснил опасениями за свою жизнь, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на...