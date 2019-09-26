https://static.news.ru/photo/c00b72f6-e086-11e9-9700-fa163e074e61_660.jpg Махмуд Аббас Фото: Bryan Smith/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что в случае захвата Израилем части Западного берега реки Иордан все соглашения со страной будут прекращены.

Остаёмся привержены международной законности и борьбе с терроризмом. Будем и дальше следовать по пути мира. Но всё это будет сведено на нет, если Нетаньяху или другой глава правительства будет следовать объявленному плану, — цитирует ТАСС Аббаса, выступившего на сессии Генассамблеи ООН.

Как ранее писал News.ru, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна захватит населённые пункты, расположенные на западном берегу Иордана, в случае победы правящей партии «Ликуд» на выборах в парламент. Он уверен, что эта территория является стратегически важной для государства. Поэтому её присоединение начнётся сразу после победы в голосовании.