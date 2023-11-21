А нужен ли был Майдан: до чего он довел Украину за 10 лет

Фото: Emeric Fohlen/ZUMAPRESS/Global Look Press

Ровно 10 лет назад через соцсети жителей Киева пригласили на центральную площадь Киева (площадь Независимости) с зонтиками, термосами и хорошим настроением. Так с нескольких палаток и тентов начался процесс, которому было суждено сыграть немалую роль в истории Украины.

Возмущение задержкой Виктора Януковича с подписанием договора с Евросоюзом, усиленное фантасмагорическими ожиданиями европейских пенсий (как в Германии!), перспективами пить регулярно «каву» на Елисейских полях и носить «кружевные трусики», привело к небывалому кризису страны. Бунт обернулся массовой эмиграцией, кровью и превращением нации в пушечное мясо.

Зомбирование против истории и логики

По «законам Питера», если две ошибки не принесли результата, попробуй третью. Сейчас в Киеве заговорили о риске «Майдана-3», который мог бы стать разборкой уже в «постмайданных» элитах. Между тем десятилетний юбилей — повод извлечь уроки из тех событий.

Тогда бурное развитие бунта стало сюрпризом для наших аналитиков и специалистов, отвечавших за украинскую политику. Еще не было Минских соглашений, но у нас многие были долгое время уверены, что исторические связи двух братских народов и реальная выгода от единого экономического комплекса перевесят «печеньки» от Запада. Словно бы не было ни предыдущих «цветных революций», ни новых украинских учебников истории с рассказами о войнах с Московией, ни книги «Украина — не Россия» от экс-президента Кучмы, доказывающей превосходство украинской нации над северными соседями.

Зомбирующие иллюзии приобщения к неким европейским благам перевесили любые логические аргументы. Сейчас высказывания украинских мыслителей тех лет о превращении страны в самую процветающую и передовую читаются как сатирические пародии. Но ведь это было!

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

Сколько нациков не корми

Известно, что не только Кучма, но и Янукович смотрел сквозь пальцы на нарастающий вал оголтелого национализма, переходящего в откроенный нацизм. Считалось, что таким образом подавался сигнал Москве, которая время от времени не шла на требуемые Киевом очередные уступки. Прежде всего в торговле, ценах энергоносителей и предоставлении кредитов. Российским партнерам как бы демонстрировали пробандеровские темные силы, которые могут прорваться к власти, если покачнется власть действующая.

А потому необходимо куда более удобную власть поддерживать всеми возможными средствами, не обращая внимания на коррупцию и заигрывание с Западом. В результате, как в сказке, вскормленный неумелым чародеем дракон сожрал своего благодетеля. И кстати, где ныне Янукович?

Не переигрывать во многовекторность

Ставшая ныне классическим понятием многовекторность во многом зарождалась именно на Украине, где много лет успешно доили и Евросоюз, и Россию, и даже Китай. Вот только давно замечено, что для успеха такой политики нужны глобальный баланс интересов и хоть какая-то стабильность. И уж точно необходимо поддерживать хотя бы иллюзию равноудаленности от центров силы и источников денег.

Ведь и задержка Виктора Януковича с подписанием соглашения с Евросоюзом была вызвана исключительно желанием еще раз поторговаться не только с Европой, но и с Россией, повышая ставки. В такой игре и сорвало стоп-кран. Страна попала в ловушку.

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

У Запада нет партнеров

Уже неоднократно замечено, что у Януковича, Порошенко и Зеленского была одна и та же ошибочная иллюзия в отношении западных партнеров. Наивная надежда, что их можно «поиметь», переиграть и просто обмануть. Однако первой жертвой таких утраченных иллюзий стал сам Янукович, которого практически свергли в тот момент, когда еще не высохли чернила под документом о гарантиях, подписанным несколькими министрами иностранных дел.

Затем под нож пошел Порошенко, несмотря на его убежденность в доверии со стороны западных партнеров. Его отставка должна была перезагрузить ситуацию в стране и продлить игру Запада вокруг Минских договоренностей. Теперь стул качается и под Зеленским, который, казалось бы, пожертвовал собственной страной ради стратегических западных целей. Новый этап большой долговременной игры может потребовать новое лицо в Киеве.

Для всех уже очевидно, что Майдан запускался в 2013 году с целью отрыва Европы от России, нарушения складывавшегося вроде бы альянса экономических интересов. Однако у всех была на уме теория Бжезинского о построении нового мира за счет России и на обломках России. Они явно не ожидали столь жесткого ответа нашей страны. В результате в роли жертвы остается одна Украина.

Читайте также:

Какие хозяева, такие и собаки: почему пес покусал президента Австрии

Названы иностранные языки, без которых не обойтись в 2023 году

Летчик назвал срок обучения украинских пилотов управлению F-16

Переводчик объяснил, как отличить китайскую речь от японской