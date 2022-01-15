А латыши не понимают по-русски? Депутат Латвии возмутился из-за объявления

Латвийский депутат Европарламента Роберт Зиле возмутился из-за объявлений на русском языке в аэропорту Брюсселя. По словам политика, объявления звучали на русском языке, но не на латышском. Затем выяснилось, что такой записи на латышском языке и вовсе нет, написал Зиле на своей странице в Twitter.

Европарламентарий рассказал, что инцидент произошел при вылете из аэропорта Брюсселя в Ригу. Рейс организовала авиакомпания airBaltic.

А разве латыши не понимают по-русски?, — такая железная логика персонала аэропорта... Национальной авиакомпании «airBaltic» надо собраться, — негодует латвийский политик.

В Латвии довольно часто возникают скандалы из-за надписей на русском или русской речи. Это притом, что в балтийской республике 40% населения — русскоговорящие.

Неделю назад телеканал Латвии сделал синхронный перевод на латышский язык песен группы Depeche Mode во время трансляции их концерта в рамках исполнения закона о государственном языке. Однако телезрителям не понравилось такое новшество. Они сравнили это с тем, как переводили названия зарубежных групп в советское время.