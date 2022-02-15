«А что это для нас меняет?»: Путин о вступлении Украины в НАТО

Президент России Владимир Путин хотел бы внести ясность в вопрос вступления Украины в НАТО, заявил он по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Он напомнил об обещании НАТО не расширяться на восток и отметил, что Альянс на тему вступления Украины в блок «говорит» давно. Путин добавил, что хотел бы решить этот «прямо сейчас», в ходе переговоров.

Мы с вами должны понимать, что значит «говорят» в межгосударственных отношениях. Нам уже 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет вообще, ни на один дюйм в сторону российских границ. А сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома, обсуждается вопрос вступления Украины в НАТО. «Говорят», это не будет завтра. А когда? Послезавтра? А что это для нас меняет в исторической перспективе? Ровным счётом ничего, — сказал Путин.

Мы слышим, что Украина не готова к вступлению в НАТО. И тут же говорят, что её завтра не примут. А примут тогда, когда её подготовят к этому? Но для нас это может быть уже поздно, поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас, прямо сейчас, в ходе переговорного процесса, мирными средствами, — сказал президент.

В свою очередь Шольц заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире ВВС Radio 5 заявил, что Киев может отказаться от своей заявки на вступление в НАТО, чтобы избежать войны с Россией. Позднее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сказал, что послу необходимо будет объяснить, что именно он имел в виду.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что отказ Украины от вступления в НАТО помог бы формулированию значимого ответа на озабоченности России по гарантиям безопасности. По его словам, соответствующее решение Киева было бы шагом к стабилизации обстановки в мире.