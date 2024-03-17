92-летняя ветеран впервые проголосовал на выборах президента РФ в Аргентине Ветеран Мария Кадар впервые проголосовала на выборах президента РФ в Аргентине

Фото: Посольство России в Аргентине

Мария Кадар

Ветеран Великой Отечественной войны 92-летняя Мария Кадар, которая проживает в Аргентине, впервые проголосовала на выборах президента России. Она посетила избирательный участок, организованный в Буэнос-Айресе, передает ТАСС.

Я очень рада, что сегодня смогла проголосовать. Это мое первое голосование. Может быть, это мой последний визит, но надеюсь, что нет, — сказала Кадар журналистам.

Она приняла присягу гражданина РФ в возрасте 90 лет — в октябре 2021 года. Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов отметил, что она остается единственным живым ветераном ВОВ в стране.

Она практически дважды пострадала от действий нацистов — в Великой Отечественной войне, когда еще подростком ее эвакуировали и она в таком возрасте работала в тылу, и уже в 2014 году, когда жила в Горловке и попала под обстрелы украинских националистов, — рассказал дипломат.

По словам Феоктистова, впоследствии ей пришлось оставить свой дом и уехать вслед за дочерью в Аргентину. Посол подчеркнул, что Кадар является «примером мужества и несгибаемости российского человека».

Ранее бывшая узница фашистских концлагерей Александра Тимирова приняла участие в президентских выборах в городе Дербент. Тимирова попала в плен в 1942 году в Брянской области вместе с матерью, сестрой и младшим братом. Советская армия освободила ее при наступлении в 1943 году.