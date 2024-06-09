91-летний миллиардер попался полиции за сексуальные преступления 91-летнего миллиардера Канады Стронаха обвинили в сексуальных преступлениях

Фото: Frank Gunn/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фрэнк Стронах

Полиция Канады задержала 91-летнего миллиардера, основателя компании по производству автозапчастей Magna International Фрэнка Стронаха, сообщила пресс-служба полиции канадского региона Пил. Его обвиняют в двух эпизодах сексуального насилия и других преступлениях подобного рода, которые продолжались несколько десятилетий — с 1980-х годов по 2023 год.

7 июня Фрэнк Стронах был арестован и обвинен в пяти уголовных преступлениях: изнасиловании, непристойном нападении на женщину, сексуальном насилии и принудительном заключении, — говорится в сообщении.

Миллиардера освободили на «определенных условиях». Вскоре он предстанет перед судом Онтарио в Брэмптоне. Магнат опровергает выдвинутые против него обвинения и уже нанял известного канадского адвоката Брайана Гринспена.

Associated Press со ссылкой на констебля региональной полиции Пила Тайлер Белл сообщает, что известно более чем об одном заявителе.

Очевидно, что это громкое дело. Есть более одной жертвы, но мы пока не подтверждаем это число, — сказала Белл.

Ранее психолог и экс-соучредитель Ассоциации травматерапевтов Вячеслав Яковлев, которого более 60 девушек обвинили в харассменте, заявил, что к этому причастны активисты из-за рубежа. Однако, по словам одной из пострадавших, он воспользовался запрещенным приемом и начал «совершенно голословно» обвинять инициативную группу и пострадавших в сговоре и прозападной позиции на фоне большого количества жертв.