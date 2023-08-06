90% жителей погибли мгновенно: фото атомной бомбардировки Хиросимы

Фото: imago stock&people via imago-images.de/Global Look Press

Япония под ударом атомной бомбы 9 августа 1945 года

Утром 6 августа 1945 года бомбардировщик США B-29 Enola Gay, названный в честь матери командира экипажа, полковника Пола Тиббетса, сбросил на японский город Хиросиму четрырехтонную атомную бомбу Little Boy («Малыш»). Она была эквивалентна по мощности 13 — 18 килотоннам тротила. После выхода из бомболюка бомба летела над городом примерно 45 секунд. Взрыватель боеприпаса сработал спустя 43 секунды у моста Айой в 600 метрах от Госпиталя Сима, где находились врачи, ухажившие за тяжелобольными детьми.

Взрывная волна сбивала людей с ног. Жители Хиросимы, находившиеся ближе всего к эпицентру взрыва, погибли мгновенно. Сухие горючие материалы воспламенялись на расстоянии до двух киклометров от эпицентра, птицы сгорали в воздухе. В течение нескольких минут 90% жителей Хиросимы, находившихся на расстоянии 800 метров и меньше от эпицентра, погибли.

Многочисленные пожары объединились в один большой огненный смерч, создавший сильный ветер скоростью 50 — 60 км/час.

По мнению историков, США, сбросив бомбу на Хиросиму, преследовали политические цели — продемонстрировать свое могущество и обеспечить стратегическое превосходство. Тогда они рассматривали атомное оружие как главное средство устрашения народов.

Ежегодно списки жертв атомной бомбардирповки пополняются. На 6 августа 2022 года число умерших составило 333 907 человек.

6 августа 2023 года генсек ООН Антониу Гутерриш, произнося речь, посвященную ядерной атаке на Хиросиму, ни разу не упомянул США, которые ответственны за бомбардировку. Его послание зачитала заместитель генсека по вопросам разоружения Идзуми Накамицу. Она призвала государства к ядерному разоружению, отметив, что недоверие и разногласия между странами растут. Накамицу также заявила, что «некоторые страны в очередной раз безрассудно бряцают ядерным мечом», угрожая его применить.

Фото последствий атомной бомбардировки Хиросимы — в галерее NEWS.ru.