90-летний православный архиепископ умер от коронавируса в Румынии

Архиепископ Румынской православной церкви Пимен скончался в возрасте 90 лет после заражения коронавирусом. Высокопоставленный клирик провёл в больнице месяц.
По информации РИА Новости, 20 апреля Пимена госпитализировали в Бухаресте после получения положительного теста на коронавирус. Мужчина умер в Институте инфекционных заболеваний после второго сердечного приступа.
Архиепископ Сучавский и Рэдэуцкий стал третьим православным архиереем, который умер от осложнений при COVID-19. Первым был сербский иерарх Милутин (Кнежевич), вторым — епископ Русской православной церкви Вениамин (Королёв).
Как писал NEWS.ru, в России глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от COVID-19 после двух недель в больнице.
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