90-летний православный архиепископ умер от коронавируса в Румынии

https://static.news.ru/photo/58dac956-9ad0-11ea-8ba2-fa163e074e61_660.jpg Архиепископ Румынской православной церкви Пимен Фото: patriarhia.ro

Архиепископ Румынской православной церкви Пимен скончался в возрасте 90 лет после заражения коронавирусом. Высокопоставленный клирик провёл в больнице месяц.

По информации РИА Новости, 20 апреля Пимена госпитализировали в Бухаресте после получения положительного теста на коронавирус. Мужчина умер в Институте инфекционных заболеваний после второго сердечного приступа.

Архиепископ Сучавский и Рэдэуцкий стал третьим православным архиереем, который умер от осложнений при COVID-19. Первым был сербский иерарх Милутин (Кнежевич), вторым — епископ Русской православной церкви Вениамин (Королёв).

Как писал NEWS.ru, в России глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от COVID-19 после двух недель в больнице.