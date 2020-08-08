9 августа пройдёт международная конференция по сбору средств для Ливана

В Елисейском дворце подтвердили проведение международной конференции по сбору средств для Ливана 9 августа.
Предложение организовать это мероприятие огласил президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Бейрут 6 августа. Видеоконференция начнётся в 14:00 по парижскому времени (15:00 мск) и пройдёт в видеоформате.
В администрации французского лидера подчеркнули, что организаторами совещания выступают Франция и ООН. Президент США Дональд Трамп уже подтвердил своё участие в конференции. Участие генсекретаря ООН Антониу Гутерриша остаётся под вопросом,
Ранее NEWS.ru писал о том, что жена посла Нидерландов в Ливане Хедвиг Вальцман-Молиер скончалась от полученных в результате взрыва в Бейруте травм, сообщает нидерландское Министерство иностранных дел.
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