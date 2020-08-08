9 августа пройдёт международная конференция по сбору средств для Ливана

https://static.news.ru/photo/12ea2a18-d964-11ea-94bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aurelien Morissard/Global Look Press

В Елисейском дворце подтвердили проведение международной конференции по сбору средств для Ливана 9 августа.

Предложение организовать это мероприятие огласил президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Бейрут 6 августа. Видеоконференция начнётся в 14:00 по парижскому времени (15:00 мск) и пройдёт в видеоформате.

В администрации французского лидера подчеркнули, что организаторами совещания выступают Франция и ООН. Президент США Дональд Трамп уже подтвердил своё участие в конференции. Участие генсекретаря ООН Антониу Гутерриша остаётся под вопросом, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что жена посла Нидерландов в Ливане Хедвиг Вальцман-Молиер скончалась от полученных в результате взрыва в Бейруте травм, сообщает нидерландское Министерство иностранных дел.