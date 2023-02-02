Россия 8 февраля обсудит в ООН поставки западного оружия Киеву Совбез ООН утвердил проведение заседания 8 февраля по Украине

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Совет безопасности ООН утвердил проведение заседания 8 февраля по Украине, которое ранее запросила российская делегация, передает ТАСС со ссылкой на источник в международной организации. Встреча состоится в 10:00.

Запрошенное Россией заседание Совета Безопасности ООН по перспективам мирного урегулирования украинского кризиса в условиях нарастающих поставок западного оружия назначено на 10 утра [18:00 мск] 8 февраля, — заявил источник.

Первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский пояснил, что заседание посвятят перспективам урегулирования украинского кризиса в условиях нарастающих поставок западного оружия.

Постпред Мальты при ООН Ванесса Фрейзер, председательствующая в Совбезе, также подтверждала, что 6 февраля состоится заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине. О нем просили Франция и Эквадор.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщал о подготовке изменений в нормативно-правовую базу ОДКБ, которые позволят вводить миротворческие силы без согласия на то Совета Безопасности ООН. По его словам, это нововведение повысит эффективность ОДКБ.